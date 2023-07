In Francia è stata aperta un’indagine sulla morte di un uomo, forse ucciso tra sabato e domenica a Marsiglia da un proiettile di gomma sparato dalla polizia

Martedì la procura di Marsiglia, in Francia, ha aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 27 anni avvenuta nella notte tra sabato e domenica mentre in città erano in corso violente rivolte popolari a causa dell’uccisione del diciassettenne Nahel M. da parte della polizia. La procura ha detto che l’uomo è morto a causa di un arresto cardiaco, e che tutti gli elementi in possesso degli investigatori fanno pensare che fosse stato colpito poco prima da una “flash-ball”, ovvero un proiettile di gomma usato dalla polizia francese per disperdere i manifestanti. La procura ha sottolineato che non è stato possibile verificare se l’uomo stesse partecipando alle rivolte, né se il proiettile di gomma fosse stato sparato da un poliziotto.

