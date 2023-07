Il mandato di Jens Stoltenberg come segretario generale della NATO è stato prorogato fino all’ottobre del 2024

Martedì i paesi membri della NATO, l’alleanza militare che comprende la maggioranza dei paesi occidentali, hanno approvato la proroga del mandato di Jens Stoltenberg come segretario generale fino all’ottobre del 2024. Stoltenberg ha 64 anni, è norvegese e in passato era stato primo ministro della Norvegia. È segretario della NATO dal 2014 e il suo mandato era stato già prorogato tre volte negli anni scorsi: l’ultima proroga era stata decisa nel marzo del 2022, quando stava per assumere l’incarico di direttore generale della Banca centrale della Norvegia.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia aveva però reso necessaria un’estensione di un anno del suo mandato, per dare continuità alla NATO mentre era in corso una delle più gravi crisi mondiali degli ultimi anni. In questi mesi la NATO si è molto rafforzata ed è tornata ad avere una centralità che non aveva dai tempi della Guerra fredda: Stoltenberg aveva detto più volte che non avrebbe cercato di ottenere un nuovo mandato, in scadenza a fine settembre, ma i paesi membri dell’alleanza stavano facendo molta fatica a trovare un suo sostituto in tempi brevi, motivo per cui alla fine hanno deciso per una proroga.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023