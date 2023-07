TweetDeck, la piattaforma che permette di organizzare gli account seguiti su Twitter, sarà disponibile solo per gli utenti verificati

Lunedì Twitter ha annunciato che TweetDeck, una piattaforma utilizzata per organizzare e categorizzare gli account che si vogliono monitorare sul social network, sarà disponibile solo per gli utenti verificati. TweetDeck è una funzionalità molto popolare in particolare tra aziende e siti di informazione perché permette di ordinare in colonne diverse i profili che si desidera tenere d’occhio, in modo da controllarne più rapidamente gli aggiornamenti. È controllata da Twitter e da quando esiste è sempre stata gratuita. In un messaggio condiviso sul social network, l’azienda ha detto di aver appena lanciato una nuova versione di TweetDeck con più funzionalità, e che entro 30 giorni sarà disponibile per gli utenti verificati, ovvero quelli che hanno la spunta blu, che si ottiene iscrivendosi alla versione a pagamento del social network (Twitter Blue).

La decisione è solo l’ultima dei molti cambiamenti introdotti da quando Twitter è controllato da Elon Musk, che nell’autunno del 2022 ha comprato l’azienda e ha cominciato a gestirla in modo piuttosto caotico, licenziando tra le altre cose buona parte dei dipendenti. Musk ha scommesso molto su un modello di business basato fortemente sull’idea che molti utenti sarebbero stati disposti a pagare per usare Twitter: la scelta di inserire una nuova versione di TweetDeck nell’offerta per soli iscritti fa parte di questa strategia.

Dopo alcune settimane di relativa normalità, per i milioni di iscritti al social network gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficoltosi sia per via di alcuni disservizi sulla piattaforma, sia per via di un limite nella visualizzazione dei tweet imposto da Musk, per motivi non meglio chiariti.

