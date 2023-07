Martedì mattina una persona ha investito in auto alcuni pedoni a Tel Aviv, in Israele: ci sono almeno sei feriti, tra cui una donna che sarebbe in gravi condizioni. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma, secondo la polizia, alla guida dell’auto ci sarebbe stata una persona che dopo aver investito i pedoni sarebbe scesa e ne avrebbe accoltellato uno: in seguito un passante le avrebbe sparato e l’avrebbe uccisa. La polizia lo ha definito un attacco terroristico.

#BREAKING: Reports of a ramming attack in Tel Aviv – 5 injured pic.twitter.com/eD6grRz2Xd — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 4, 2023