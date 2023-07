In Germania è stato eletto per la prima volta un sindaco del partito di estrema destra AfD

Per la prima volta in Germania è stato eletto sindaco un esponente del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD). A Raguhn-Jessnitz, cittadina dello stato tedesco della Sassonia-Anhalt, le elezioni comunali sono state vinte da Hannes Loth, un agricoltore e membro del consiglio comunale. Al ballottaggio ha ricevuto il 51,1 per cento dei voti contro un candidato indipendente, secondo i risultati diffusi domenica dal comune.

Loth è il primo sindaco a essere eletto con AfD. In un paese della Germania sud-occidentale un altro esponente di AfD era stato sindaco dal 2018 al 2020, ma aveva aderito al partito solo dopo essere stato eletto, durante il suo mandato.

Da diversi mesi il partito continua a crescere nei sondaggi, dopo alcuni anni in cui la sua popolarità era calata. Pochi giorno fa aveva vinto per la prima volta in un’elezione locale, quella per il presidente del distretto di Sonnenberg, nello stato della Turingia.

Ci sono vari fattori che stanno contribuendo alla crescita di AfD, tra cui le lacune del governo in carica, sostenuto da Socialdemocratici, Verdi e Liberali, e a cui AfD sta facendo un’opposizione serrata. Il consenso per AfD sembra particolarmente alto nelle zone dell’ex Germania est, come la Sassonia-Anhalt, dove il contesto economico e sociale è più problematico e in cui negli ultimi anni il consenso per i partiti più istituzionali si è molto ridotto.