Il politico cinese Qu Dongyu è stato rieletto direttore generale della FAO, l’agenzia ONU per l’agricoltura

Il politico cinese Qu Dongyu è stato rieletto direttore generale della FAO, la nota e influente agenzia ONU per l’agricoltura e l’alimentazione. Qu era l’unico candidato per l’incarico. Era stato eletto una prima volta nel 2019, diventando il primo politico cinese a capo dell’agenzia, nonché uno dei più influenti diplomatici al mondo. Negli scorsi mesi il suo operato era stato criticato da diversi paesi occidentali, che lo hanno accusato di dare la precedenza agli interessi del suo paese, la Cina, rispetto a quelli della FAO, e di avere usato parole troppo morbide per descrivere l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (uno dei principali alleati della Cina).