È morto Vincenzo D’Amico, ex giocatore della Lazio e opinionista Rai

Vincenzo D’Amico, calciatore della Lazio degli anni Settanta e vincitore dello Scudetto del 1974 è morto sabato a 68 anni: lo scorso maggio aveva detto di essere in cura per un tumore. D’Amico era di Latina ed esordì con la Lazio nel 1971. Alla sua terza stagione, quando aveva diciannove anni, fece parte della squadra allenata da Tommaso Maestrelli che vinse il primo Scudetto nella storia della Lazio. Si ritirò negli anni Ottanta, dopo aver giocato anche per Torino, Ternana e di nuovo Lazio. Poi fu a lungo opinionista e commentatore tecnico delle trasmissioni sportive della Rai.