La conduttrice tv Barbara d’Urso non lavorerà più alla sua storica trasmissione, “Pomeriggio Cinque”, in onda dal 2008 su Canale 5, il più seguito fra i canali Mediaset. Lo ha annunciato Mediaset con uno scarno comunicato stampa, in cui si legge che la direzione del canale e d’Urso «hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5». Nel comunicato Mediaset precisa anche che alla conduttrice rimangono soltanto 5 mesi di contratto, senza però dare alcuna altra indicazione. D’Urso ha 66 anni ed è una delle conduttrici più famose e seguite della tv italiana. Al momento non ha ancora commentato pubblicamente il comunicato di Mediaset.