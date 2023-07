Elon Musk ha annunciato un limite di contenuti visibili per ogni utente su Twitter 

Caricamento player

Sabato, dopo ore in cui migliaia di utenti avevano problemi a usare Twitter, il suo proprietario Elon Musk ha annunciato l’introduzione di alcune restrizioni nel numero di contenuti visibili per ogni utente.

Musk aveva inizialmente detto che gli utenti verificati (quelli con la spunta blu) avrebbero potuto vedere 6mila tweet al giorno, quelli non verificati 600 e quelli non verificati che si sono iscritti da poco (non è chiaro da quanto) 300. Poco tempo dopo ha annunciato che modificherà presto (non è chiaro quando) i limiti, introducendo quello di 8mila per gli utenti verificati, 800 per i non verificati e 400 per i non verificati iscritti da poco.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Musk ha detto che i limiti sono temporanei e che sono stati introdotti «per affrontare livelli estremi di scraping dei dati e di manipolazione del sistema». Musk si riferisce alla tecnica di estrazione dei dati da siti internet o più spesso piattaforme per individuare tendenze e analizzare il comportamento degli utenti, spesso per scopi commerciali: è una pratica sempre più utilizzata anche con l’intelligenza artificiale, che le grandi aziende di internet cercano da tempo di rendere più difficile.

Musk non ha dato dettagli su chi stesse effettuando lo scraping di dati su Twitter né da quando tempo persistesse il problema. Non ha detto nemmeno quando i limiti ai contenuti visibili per ogni utente verranno rimossi. Per ora a chiunque raggiunge il limite di contenuti relativo al proprio profilo compare un messaggio come questo:

Musk ha fatto il suo annuncio dopo ore in cui migliaia di utenti avevano segnalato problemi con l’utilizzo di Twitter, in molti casi legati alla comparsa di un messaggio come quello qui sopra e all’impossibilità di visualizzare altri contenuti.

Sono state introdotte anche alcune restrizioni nella visualizzazione di contenuti di Twitter da parte di utenti non iscritti, sia nella homepage di Twitter visibile anche senza aver effettuato l’accesso con le credenziali che nei contenuti incorporati in siti esterni. Anche in questo caso non ci sono notizie su quanto dureranno le restrizioni.