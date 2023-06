Scot Peterson, l’ex vice sceriffo che si era nascosto senza intervenire durante la strage del 2018 a Parkland, in Florida, è stato dichiarato non colpevole per tutte le 11 accuse per cui è stato processato, tra cui abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza. Peterson ha sessant’anni ed era l’unico agente di polizia presente nella scuola Marjory Stoneman Douglas High quando il 14 febbraio del 2018 un 19enne armato entrò e uccise 17 persone.