È morto anche Fulvio Filace, la seconda persona a bordo dell’auto esplosa venerdì sulla tangenziale di Napoli

È morto Fulvio Filace, lo studente di 25 anni dell’Università Federico II di Napoli e tirocinante al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che era rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un’auto sulla tangenziale di Napoli venerdì scorso. Filace era a bordo dell’auto insieme a Maria Vittoria Prati, ricercatrice in Ingegneria, che era morta lunedì. L’auto su cui viaggiavano era un prototipo di auto ibrida realizzato grazie a una collaborazione tra l’Istituto motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Università di Salerno: era un modello modificato affidato all’Università di Salerno per un progetto che aveva l’obiettivo di trasformare in ibride vecchie vetture con motore a combustione. Non si sa ancora cosa abbia provocato l’esplosione: la procura di Napoli ha aperto un’indagine sull’accaduto.