Cosa c’è nel disegno di legge per modificare il codice della strada

Martedì sera, alla fine del Consiglio dei ministri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presentato in conferenza stampa i contenuti di un disegno di legge sulla sicurezza stradale che prevede alcune modifiche al codice della strada con un aumento dei casi in cui è prevista la sospensione della patente. Essendo un disegno di legge, il testo dovrà passare dal parlamento ed essere approvato articolo per articolo da ognuna delle due camere, e quindi molto probabilmente verrà modificato prima dell’approvazione definitiva, che in ogni caso potrebbe arrivare tra mesi.

Il disegno di legge riguarda in particolare la guida dopo l’assunzione di alcol o di droghe illegali: prevede ad esempio un aumento delle sanzioni previste per chi guida dopo aver bevuto una certa quantità di bevande alcoliche e stabilisce che chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti e guidi stia commettendo un reato, anche nel caso in cui non si trovi in uno stato di «alterazione psico-fisica».

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, il disegno di legge prevede che a una persona condannata per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 1,5 sia poi vietato del tutto guidare dopo l’assunzione di alcol, a prescindere dalla quantità; sia prescritto di sottoporsi a una visita medica per ottenere la revisione della patente; e venga punito con sanzioni aumentate di un terzo nel caso in cui sia trovato nuovamente a guidare sotto l’influenza di alcol.

Il disegno di legge introduce anche l’uso del cosiddetto “alcolock”, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore dei veicoli su cui è installato se rileva un tasso alcolemico superiore allo zero nel conducente.

Il disegno di legge dice anche che la polizia stradale potrà fare immediatamente dei prelievi di saliva alle persone che ritiene stiano guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, pratica obbligatoria in caso di incidente. Nel caso in cui i test preliminari fatti sul momento siano positivi, la polizia stradale potrà inoltre impedire alla persona fermata di continuare a guidare, ritirando la patente e disponendo il fermo del veicolo senza aspettare esami di laboratorio: sempre in questo caso la patente potrà essere sospesa dal prefetto fino a quando la persona fermata non si sarà sottoposta a una visita medica.

Il disegno di legge, il cui testo non è ancora stato diffuso, comprende anche misure che riguardano biciclette e monopattini elettrici, altre sui dispositivi anti-abbandono per i bambini con meno di tre anni e sull’uso delle cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. In conferenza stampa Salvini ha detto che sarà obbligatorio l’uso del casco e la sottoscrizione di un’assicurazione per usare i monopattini elettrici. Ha anche parlato di un inasprimento delle sanzioni, con sospensione della patente, per chi viene trovato a usare il cellulare alla guida e in altri casi di infrazioni, e ha detto che il governo spera che il disegno di legge venga approvato entro l’autunno.

L’intervento del governo per rendere le sanzioni più severe è arrivato anche in risposta all’incidente di Casal Palocco a Roma avvenuto due settimane fa, di cui si era parlato moltissimo sui giornali e in cui era morto un bambino di 5 anni dopo uno scontro con un Suv Lamborghini, su cui c’erano cinque ragazzi membri di un gruppo di youtuber.