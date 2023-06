Alle Olimpiadi di Parigi del 2024 sarà vietato vendere alcol negli stadi, tranne che nelle aree VIP

Alle Olimpiadi di Parigi, che si terranno tra il 26 luglio e l’11 agosto del 2024, sarà vietato vendere alcol agli spettatori negli stadi e negli altri spazi della città in cui si svolgeranno le varie competizioni sportive. Lo ha comunicato un portavoce del comitato organizzatore.

Il motivo per cui l’alcol sarà vietato si deve a una legge approvata nel 1991 per disincentivare il consumo di alcol in Francia, che proibisce la vendita di bevande alcoliche all’interno degli stadi. Sono previste delle eccezioni, per un numero totale di dieci eventi sportivi all’anno per ogni città, ma nel caso delle Olimpiadi sarebbe stata necessaria una modifica della legge, dato che a Parigi ci saranno decine di gare ogni giorno. Le bevande alcoliche saranno però vendute regolarmente nelle cosiddette «aree VIP» degli stadi, che non sono soggette alla legge del 1991 perché equiparate ai ristoranti.