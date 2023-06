Le foto dal festival di Glastonbury

Si è concluso ieri il festival di Glastonbury, il più famoso festival musicale d’Europa che ogni anno si tiene alla Worthy Farm di Pilton, in Inghilterra, a una decina di chilometri da Glastonbury, la cittadina a cui ha stabilmente associato il suo nome.

Il festival ha da sempre un programma molto ricco, anche se da alcuni anni i fan storici si lamentano del fatto che la selezione musicale sia sempre più debole, perché tra gli headliner (cioè gli artisti principali) ci sono ormai quasi solo grandi popstar e band rock che hanno superato da decenni il loro picco di popolarità. Tra gli artisti che si sono esibiti quest’anno ci sono stati Elton John, gli Arctic Monkeys, i Guns N’ Roses, Fred Again, Lil Nas X, Lizzo, Cat Stevens, i Blondie, i Måneskin e Lewis Capaldi (che a un certo punto ha fatto fatica a cantare, e il pubblico lo ha fatto al posto suo), ma anche i Foo Fighters, che non suonavano al festival dal 2017 ed erano stati inseriti nella scaletta del festival con lo pseudonimo ChurnUps, anche se in molti già sospettavano si trattasse di loro. A seguire un po’ di foto e video da sopra e sotto i palchi, con gli artisti, il pubblico e l’atmosfera di quei giorni.