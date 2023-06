Norma Rangeri lascerà la direzione del Manifesto

La giornalista Norma Rangeri ha annunciato che lascerà la direzione del Manifesto, quotidiano che ha diretto per oltre 13 anni, a partire dal 2010. È stata la direttrice più a lungo in carica nella storia del giornale. In un articolo pubblicato sul sito del Manifesto e in prima pagina nell’edizione cartacea di domenica, Rangeri ha detto di riconoscere che «guidare un quotidiano richiede energie più fresche», ripercorrendo poi i momenti principali dei suoi anni alla direzione e facendo molti ringraziamenti. Non si sa ancora chi sostituirà Rangeri alla direzione del giornale.

Rangeri ha 71 anni e ha lavorato al manifesto dal 1974, cioè da quasi 50 anni. Negli anni ha collaborato anche con il quotidiano livornese Il Tirreno e con Rai Radio 3, con periodiche rubriche di critica televisiva. Era anche una delle pochissime donne alla direzione di giornali italiani (tra i primi 30 quotidiani italiani per diffusione ci sono solo due direttrici: Agnese Pini del Quotidiano Nazionale e Nunzia Vallini del Giornale di Brescia).