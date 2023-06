Alcuni sopravvissuti hanno raccontato di un naufragio al largo della Tunisia in cui sarebbero morte circa 40 persone

Quattro uomini provenienti da Costa d’Avorio, Burkina Faso, Camerun e Guinea, arrivati ieri in tarda serata a Lampedusa a bordo di un’imbarcazione con 47 persone, hanno detto di essere sopravvissuti a un naufragio nel quale – secondo le loro testimonianze – risultano disperse quaranta persone, tra cui sette donne e un neonato, provenienti quasi tutti dall’Africa subsahariana. L’imbarcazione sarebbe partita da Sfax, città costiera della Tunisia, con 47 persone a bordo nella notte del 20 giugno e si sarebbe rovesciata dopo circa sette ore, per via del forte vento.

Le testimonianze sono state raccolte dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che non ha avuto modo di verificarle ma le giudica credibili.