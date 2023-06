Almeno 31 persone sono morte nella città cinese di Yinchuan a causa di un’esplosione in un ristorante

Mercoledì sera c’è stata una forte esplosione all’interno di un ristorante di Yinchuan, nella regione settentrionale cinese di Ningxia: sono morte almeno 31 persone e ci sono almeno sette feriti. Sembra che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas. Poche ore prima i dipendenti del ristorante avevano sentito un forte odore di gas e avevano scoperto che una valvola dell’impianto del gas era rotta: l’esplosione si è verificata mentre un addetto la stava sostituendo.

Il ristorante, disposto su due piani, si trovava in una via molto trafficata della città e in giro c’erano molte persone, anche perché il giorno dopo, cioè oggi, in Cina si sarebbe celebrata la Festa delle barche drago, una festa tradizionale cinese che si tiene il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese.