Due persone migranti sono morte e trentasette sono disperse a causa del naufragio di un gommone diretto alle Canarie, in Spagna

Trentasette persone migranti sono disperse a causa del naufragio di un gommone partito dalle coste dell’Africa occidentale e diretto verso l’arcipelago delle isole Canarie, che si trova nell’oceano Atlantico e fa parte della Spagna. Un bambino e un uomo che erano a bordo dell’imbarcazione sono morti. Il naufragio è avvenuto mercoledì a circa 75 chilometri dalle coste del Sahara Occidentale, una grande regione a sud del Marocco, dove sono state riportate le persone soccorse.

Quello di mercoledì è stato il secondo naufragio nel giro di 24 ore sulla rotta migratoria che collega il Nord Africa alle Canarie, una delle più frequentate dalle persone che tentano di raggiungere la Spagna in maniera irregolare per via marittima. Martedì un peschereccio aveva individuato e prestato soccorso a un altro gommone con a bordo 53 persone migranti al largo di Lanzarote, un’altra isola dell’arcipelago. A bordo c’era anche una donna incinta che è morta durante il viaggio.