Martedì mattina la polizia francese ha perquisito la sede del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi del 2024: non è ancora chiaro il motivo della perquisizione, ma secondo alcune agenzie di stampa internazionali, tra cui Reuters e AFP, sarebbero state ordinate dalla Procura finanziaria nazionale (PNF), l’istituzione giudiziaria francese competente per alcuni gravi reati economici e finanziari. Il comitato organizzatore ha dato notizia della perquisizione, ma un portavoce ha detto di non voler fare commenti al momento. Secondo una fonte di AFP sarebbero stati perquisiti anche gli uffici di Solideo, la società incaricata delle costruzioni necessarie alle Olimpiadi del 2024.

Le Olimpiadi di Parigi sono in programma dal 26 luglio all’11 agosto del 2024, mentre le Paralimpiadi dal successivo 28 agosto al 6 settembre.