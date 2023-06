La riviera romagnola è tornata interamente balneabile perché sono rientrati i parametri di inquinamento dovuti soprattutto alle conseguenze dell’alluvione 

Giovedì l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha fatto sapere che tutta la riviera romagnola è tornata balneabile: i parametri di inquinamento dell’acqua, che erano saliti sopra la soglia ritenuta accettabile anche a causa delle precipitazioni e della recente alluvione, sono rientrati in tutti i punti in cui erano stati eseguiti i campionamenti. I divieti di nuotare sono quindi stati rimossi. I primi divieti erano stati rimossi lunedì scorso, ma in 12 zone – soprattutto nella zona di Ravenna e di Rimini – i parametri erano ancora oltre la soglia: ora sono rientrati dappertutto.