Celebripost

I Tony Awards sono i più importanti premi americani per il teatro e sono stati assegnati l’11 giugno a New York: tra i vincitori – oltre all’italiano Stefano Massini – ci sono Sean Hayes (miglior attore protagonista in un’opera teatrale) e Jodie Comer (miglior attrice), che erano anche tra le persone da fotografare in settimana, in compagnia della presentatrice della serata, Ariana DeBose.

Poi ci sono quelli alla prima del film Asteroid City: Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Maya Hawke e Rupert Friend; mentre Steven Spielberg, Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge erano alla prima di Indiana Jones. Infine Janelle Monáe al Pride di Los Angeles, Hugh Grant e Jake Gyllenhaal al Roland Garros a Parigi e Novak Djokovic, che il Roland Garros l’ha vinto un’altra volta.