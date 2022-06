Stefano Massini ha vinto il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro, con l’opera “The Lehman Trilogy”

Lo scrittore e drammaturgo italiano Stefano Massini ha vinto il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro. Ha vinto il premio per la migliore opera con The Lehman Trilogy, che era stata presentata per la prima volta nei teatri italiani nel 2009 e che nel 2019 era stata portata in scena a New York con un adattamento diretto dal regista britannico Sam Mendes. L’opera è una pièce in tre atti che racconta la storia della banca d’investimento Lehman Brothers, dall’arrivo negli Stati Uniti dalla Germania dei suoi fondatori, i fratelli Lehman appunto, fino al fallimento del 2008.

L’opera, da cui nei prossimi mesi sarà tratta anche una serie tv prodotta dalla Fandango, ha vinto altri quattro premi: per la miglior regia a Sam Mendes, per il miglior attore protagonista a Simon Russell Beale, per la miglior progettazione delle luci e per la miglior scenografia.