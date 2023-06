L’attore statunitense Bill Cosby ha ricevuto nuove accuse di violenze sessuali, da nove donne

L’attore comico statunitense Bill Cosby è stato denunciato da nove donne per violenze sessuali: secondo le accuse, in tutti i casi avrebbe sfruttato la sua fama facendo loro promesse (per esempio aiutandole a fare carriera) in modo da trovarsi da solo con loro e aggredirle sessualmente. Prima di questa denuncia già più di 50 donne avevano accusato Cosby di decine di violenze sessuali, compiute negli ultimi decenni. La nuova denuncia, che è stata presentata mercoledì nel Nevada, è stata resa possibile da una nuova legge approvata nello stato che ha eliminato il limite di due anni entro il quale gli adulti potevano formalizzare accuse per abusi e violenze sessuali: queste accuse si riferiscono infatti a periodi precedenti, e ora è stato possibile presentarle.

Nel 2018 Cosby era stato condannato a dieci anni di carcere per alcune delle accuse a suo carico, ma era uscito dopo averne scontati tre nel 2021, quando la Corte Suprema della Pennsylvania aveva annullato la sentenza perché, secondo la Corte, non aveva avuto un processo equo. A giugno dell’anno scorso Cosby era stato dichiarato colpevole di avere stuprato una 16enne nel 1975.