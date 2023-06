Almeno sei persone sono state uccise in due attacchi missilistici russi, a Odessa e nella regione di Donetsk

Nella notte tra martedì e mercoledì l’esercito russo ha compiuto un attacco missilistico contro alcuni edifici civili di Odessa, città portuale nel sud dell’Ucraina: sono state uccise almeno tre persone e ne sono state ferite almeno sette. I missili, due dei quali sono stati intercettati e distrutti dall’esercito ucraino, hanno danneggiato un centro commerciale, una scuola, un complesso residenziale, alcuni ristoranti e negozi, ha detto sempre l’esercito. Le tre persone uccise stavano lavorando in un magazzino di una catena di negozi e l’esercito ha detto di ritenere che ci siano altre persone intrappolate sotto le macerie.

In un altro attacco missilistico russo, compiuto invece in due città della regione di Donetsk (Kramatorsk e Kostiantynivka), sono state uccise rispettivamente due e una persona. In questo caso l’esercito ucraino ha detto che i missili hanno distrutto sette case e ne hanno danneggiate una settantina.