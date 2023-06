È morto in un incidente motociclistico l’attore Treat Williams, che aveva recitato in “Hair” e “Everwood”

Lunedì è morto a 71 anni in un incidente motociclistico l’attore statunitense Treat Williams, noto tra le altre cose per aver recitato nel musical Hair di Milos Forman, in Everwood, una serie tv molto celebre andata in onda negli anni Duemila, e poi in 1941 – Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, entrambi del 1979. Williams era nato il 1° dicembre del 1951 a Stamford, nel Connecticut. Secondo quanto riferito dal suo agente, Barry McPherson, un’automobile gli ha tagliato la strada. Sono comunque in corso indagini sull’accaduto.

La sua lunga carriera cinematografica, teatrale e televisiva era iniziata negli anni Settanta ed era ancora in corso: dal 2016 recitava nella serie televisiva poliziesca Blue Bloods, dove interpretava Lenny Ross, ex detective della polizia di New York. Oltre che in Everwood (2002-2006), aveva recitato in film come La notte dell’aquila (1976) di John Sturges, C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone e 127 ore (2010) di Danny Boyle. Williams era stato candidato a tre Golden Globe, i riconoscimenti del cinema e della televisione assegnati fino all’anno scorso dalla Hollywood Foreign Press Association, e a una serie di altri premi, tra cui gli Screen Actors Guild Awards, i Satellite Awards e e gli Independent Spirit Awards.