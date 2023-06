Tre persone sono state uccise e altre tre sono state ferite in circostanze poco chiare a Nottingham, in Inghilterra: un uomo è stato fermato

Martedì mattina tre persone sono state uccise nel centro della città di Nottingham, nell’Inghilterra centrale, e altre tre sono state ferite: non si sa ancora molto delle esatte circostanze in cui sono stati compiuti gli omicidi, ma nel corso della mattinata la polizia ha fatto sapere di aver arrestato un uomo di 31 anni sospettato di esserne l’autore.

Verso le 4 locali (le 5 di mattina in Italia) i corpi di due persone sono stati trovati per strada in Ilkeston Road, e un terzo corpo è stato trovato nella vicina Magdala Road: non si sa con certezza come queste persone siano state uccise, ma secondo alcuni testimoni sembra siano state accoltellate. Poco dopo il ritrovamento una persona alla guida di un furgoncino bianco ha cercato di investire alcuni pedoni in una strada non lontana, Milton Street. L’ipotesi degli investigatori è che gli omicidi e il ferimento dei pedoni siano stati compiuti dalla stessa persona. L’uomo sospettato è stato arrestato in una casa che si trova proprio in Ilkeston Road: per ora non sono stati diffusi altri dettagli.