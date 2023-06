Tutti i Berlusconi di Makkox

Silvio Berlusconi, morto ieri a 86 anni, è stato anche probabilmente il politico più frequentemente oggetto di satira, soprattutto nei molti anni in cui è stato al governo: il suo carattere esuberante, le sue doti da intrattenitore e le sue molte uscite teatrali e sopra le righe si prestavano bene a imitazioni, travestimenti e disegni caricaturali.

È stato tra i soggetti più disegnati dal vignettista Makkox, che lo ha fatto molte volte anche nel blog che ha tenuto per diversi anni sul Post. Abbiamo raccolto tutte le vignette realizzate da Makkox su Berlusconi: la maggior parte riguarda la fase finale del suo quarto e ultimo governo da presidente del Consiglio, tra il 2010 e il 2011 (in tutto quel governo durò dal 2008 al 2011), fino alla caduta alla fine di quell’anno e al successivo subentro di Mario Monti al suo posto. Le ultime invece riguardano gli accordi tra centrodestra e centrosinistra nel 2013 per formare un governo guidato da Enrico Letta, che poi sarebbe durato meno di un anno.

Pubblicità

– Leggi anche: Silvio Berlusconi in 14 video