L’Italia è stata battuta dall’Uruguay nella finale dei Mondiali di calcio Under 20

La Nazionale maschile di calcio Under 20 è stata battuta 1-0 dall’Uruguay nella finale dei Mondiali di categoria, giocata nella notte tra domenica e lunedì a La Plata, in Argentina. Il gol che ha deciso la partita è stato segnato a cinque minuti dalla fine dall’attaccante uruguaiano Luciano Rodriguez. Per l’Italia è stata comunque la miglior prestazione di sempre in un Mondiale Under 20, dato che nelle passate edizioni non era mai andata oltre il terzo posto. Il suo attaccante, Cesare Casadei, è stato inoltre sia il capocannoniere del torneo con 7 gol che il miglior giocatore in assoluto; il portiere Sebastiano Desplanches è stato invece eletto migliore nel suo ruolo.