La Romania ha richiamato il suo ambasciatore in Kenya che aveva fatto un commento razzista

La Romania ha richiamato Dragos Tigau, il suo ambasciatore in Kenya che aveva paragonato gli africani a delle scimmie. A fine aprile, in un incontro in un ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi, la capitale del paese, Tigau aveva detto, vedendo una scimmia fuori dalla finestra, «è arrivato il gruppo africano». Tigau è stato richiamato in Romania sabato, dopo che le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche e dopo che diversi diplomatici africani e politici del Kenya avevano chiesto scuse pubbliche e dimissioni.

In una lettera di scuse ottenuta da CNN Tigau aveva scritto che il suo commento, da lui mai smentito, era arrivato durante un incontri «lungo, vivace e intenso» e che lui riteneva potesse servire a «distendere gli animi» (in una successiva lettera ha poi rimosso questa parte).