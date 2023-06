Una bambina di cinque anni è scomparsa a Firenze

A Firenze è scomparsa una bambina di cinque anni di cui non si hanno più notizie da sabato pomeriggio. La bambina si chiama Mia Kataleya Alvarez, è di origini peruviane e viveva con la madre all’Astor, un ex hotel nella periferia nord-ovest della città, occupato da alcuni mesi da varie famiglie. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la bambina era stata vista attorno alle 13:15 mentre giocava con altri bambini e sarebbe scomparsa circa due ore dopo, poco prima che la madre rientrasse dal lavoro. Al momento sono state effettuate alcune perquisizioni sia nell’edificio che nelle aree circostanti, ma non è stato trovato niente. La madre, intervistata dal TG1, ha detto di aver indicato ai carabinieri il nome di alcune persone che sospetta possano aver rapito sua figlia.