All’aeroporto inglese di Heathrow potrebbe essere un’estate complicata

Tra giugno e agosto circa 2mila responsabili della sicurezza dell’aeroporto di Heathrow, a Londra, sciopereranno in quasi tutti i fine settimana. Heathrow è il più grande e trafficato aeroporto del Regno Unito, oltre che uno degli hub aeroportuali più importanti d’Europa, e lo sciopero proclamato per i prossimi mesi potrebbe causare molti problemi a chi in quei giorni viaggerà in aereo.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato inglese Unite the Union, che chiede miglioramenti dei salari dei lavoratori che si occupano della sicurezza a Heathrow: nei mesi scorsi c’erano stati altri scioperi per lo stesso motivo, ma erano durati meno giorni e non avevano causato particolari disagi.

Lo sciopero in programma adesso riguarderà invece i mesi dove il traffico aereo è più intenso, per via delle vacanze estive, e quindi è possibile che nello scalo di Heathrow ci saranno ritardi e cancellazioni. I responsabili della sicurezza dell’aeroporto sciopereranno in tutto 31 giorni: il 24, 25, 28, 29 e 30 giugno, il 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 luglio, e il 4, 5, 6 , 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 agosto. Lo sciopero riguarderà i terminal 3 e 5 di Heathrow.

Il sindacato Unite the Union ha fatto sapete che i lavoratori della sicurezza aeroportuale di Heathrow hanno respinto una proposta di aumento degli stipendi del 10,1 per cento, giudicata troppo bassa in considerazione dell’aumento generale dei prezzi per l’inflazione.

Un portavoce dell’aeroporto ha commentato lo sciopero dicendo che il sindacato già in passato aveva proclamato «scioperi inutili» che non avevano causato grossi problemi, e che «i passeggeri possono essere certi che faremo tutto il possibile per ridurre al minimo le interruzioni dei servizi causate dello sciopero, in modo che possano godersi le loro meritate vacanze estive».