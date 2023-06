Ci sono numerose notizie in apertura sui giornali di oggi: Repubblica e il Corriere della Sera aprono con il grosso attacco che la Russia dice di aver respinto nella regione ucraina orientale di Donetsk, descrivendolo come l’inizio della controffensiva che l’Ucraina annuncia da diverso tempo. Si parla anche della visita del cardinale Matteo Maria Zuppi in Ucraina. Sulle prime pagine del Corriere della Sera e della Stampa, che a questo dedica l’apertura, c’è il voto di fiducia sul decreto che limiterebbe i controlli della Corte dei conti sull’attuazione del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza con cui il governo intende spendere i finanziamenti europei del bando Next Generation EU, chiamato anche Recovery Fund. Si parla anche della regione Lazio che ha tolto il proprio patrocinio al Pride, dell’omicidio di Senago, e di Paolo Maldini che dovrebbe lasciare il proprio incarico di direttore tecnico del Milan.