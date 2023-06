È morta a 83 anni la cantante brasiliana Astrud Gilberto, nota soprattutto per la canzone “The Girl from Ipanema”

È morta a 83 anni la cantante brasiliana Astrud Gilberto, nota soprattutto per aver cantato in “The Girl from Ipanema”, famosissima versione in inglese della canzone brasiliana di genere bossa nova “Garota de Ipanema”, scritta dal compositore Antonio Carlos Jobim con le parole di Vinicius de Moraes.

Astrud Gilberto era nata nel 1940 a Salvador de Bahia col nome Astrud Evangelina Weinert, che aveva cambiato dopo essersi sposata con il famoso cantante e chitarrista Joao Gilberto. Nel 1963 accompagnò il marito a New York, negli Stati Uniti, dove quest’ultimo doveva registrare un disco insieme al sassofonista statunitense Stan Getz: nel corso della registrazione il produttore Creed Taylor propose di fare una versione di “Garota de Ipanema” cantata in parte in brasiliano e in parte in inglese, con l’obiettivo di farla conoscere anche al pubblico statunitense. Taylor fece cantare le parti in brasiliano a Joao Gilberto e quelle in inglese alla moglie Astrud, che non aveva esperienze nel canto ma era l’unica in sala di registrazione a conoscere bene l’inglese.

La canzone venne incisa col titolo inglese “The Girl from Ipanema” e inserita inizialmente nel disco del 1964 Getz/Gilberto, ma successivamente ne fu pubblicato un 45 giri in cui le parti in brasiliano erano state tagliate ed era rimasta solo la versione inglese cantata da Astrud Gilberto. La canzone ebbe un enorme successo di pubblico negli Stati Uniti e Astrud Gilberto da allora cominciò una fortunata carriera nel mondo della musica. Divorziò dopo pochi mesi e nel 1965 realizzò il suo primo disco solista. Negli anni successivi si trasferì negli Stati Uniti, dove lavorò insieme a molti importanti musicisti come Quincy Jones, Gil Evans e Chet Baker. “The Girl from Ipanema” è ancora oggi tra i più eseguiti standard jazz al mondo.