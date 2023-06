Le prime pagine di domenica 4 giugno 2023

Nei titoli delle prime pagine dei principali quotidiani stamattina vengono decisamente ridimensionati i toni delle discussioni tra Italia e Commissione europea sui controlli alle spese del PNRR da parte della Corte dei conti. Per la parte di esteri diversi giornali danno spazio alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, fatte ieri in un’intervista al Wall Street Journal: ha detto soprattutto che l’Ucraina è pronta alla controffensiva via terra di cui si parla ormai da mesi. Un po’ ovunque sono ancora molto presenti commenti e ricostruzioni sull’omicidio di una giovane donna incinta a Senago, in provincia di Milano, da parte del compagno. I giornali sportivi commentano l’ultima giornata di Serie A, con le vittorie negli anticipi di Inter, Lazio e Cremonese.