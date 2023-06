Una persona è morta e 14 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un bus e 5 auto sull’autostrada A16, in provincia di Avellino

Intorno alle 4 di mattina di domenica c’è stato un grosso incidente sull’autostrada A16, all’altezza del comune di Vallesaccarda in provincia di Avellino. Ha coinvolto un bus con a bordo 38 persone e 5 auto: una persona è morta e almeno altre 14 sono rimaste ferite. Nell’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, il bus si è ribaltato ed è uscito di strada: sono intervenuti i pompieri per soccorrere i passeggeri al suo interno. L’autostrada A16 è quella che va da Napoli a Canosa, in Puglia, e il bus che si è ribaltato stava andando nella direzione di Napoli. La circolazione da quel lato dell’autostrada è ripresa intorno alle 6:45.