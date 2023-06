Una bambina è morta e altre 22 persone sono state ferite in un bombardamento russo su una zona residenziale di Dnipro, in Ucraina

Nella notte tra sabato e domenica un bombardamento russo in una zona residenziale nel centro di Dnipro, nell’est dell’Ucraina, ha ucciso una bambina di 2 anni e ferito altre 22 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche cinque dei feriti sarebbero bambini, tre dei quali in condizioni gravi. Ci sono stati bombardamenti ed esplosioni anche in diverse altre città del paese, tra cui la capitale Kiev, dove però secondo le autorità ucraine i sistemi di difesa aerea sarebbero riusciti a intercettare tutti i missili lanciati dall’esercito russo.

– Leggi anche: Come funziona la difesa ucraina da droni e missili russi

Pubblicità

Le autorità della città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, hanno detto di aver registrato almeno 87 esplosioni e hanno parlato di feriti e infrastrutture gravemente danneggiate, mentre al momento non ci sono dettagli su altre decine di esplosioni che sono state segnalate nelle città meridionali di Berdyansk e Melitopol e a Kropyvnitsky, nel centro del paese.