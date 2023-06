C’è stato un grave incidente ferroviario in India

Caricamento player

Attorno alle 7 di venerdì uno scontro tra tre treni nello stato di Orissa, nell’India orientale, ha causato almeno 288 morti e più di 800 feriti.

Lo scontro è avvenuto vicino alla città di Balasore e secondo la ricostruzione della rete ferroviaria locale ha coinvolto due treni passeggeri che andavano in direzioni opposte: il Coromandel Express e il Howrah Superfast Express. Uno dei due è deragliato e ha colpito l’altro: nello scontro è stato coinvolto anche un treno merci fermo poco distante.

Dopo la collisione, sul posto sono arrivate oltre 200 ambulanze e sono accorsi vigili del fuoco, polizia e decine di medici della zona. Circa 850 persone sono state portate in ospedale e sono state dedicate molte ore alle ricerche dei passeggeri dispersi o incastrati sotto i rottami dei treni. Il numero dei morti potrebbe salire nelle prossime ore. Fuori dall’ospedale di Soro, una città vicina all’incidente nella regione di Orissa, una piccola folla di giovani si è messa in fila per donare il sangue.

La rete ferroviaria indiana dice di trasportare ogni giorno 13 milioni di persone nel paese: sono noti da tempo però i numerosi problemi di sicurezza causati da treni vecchi e dalla scarsa manutenzione. Sabato è stato dichiarato giorno di lutto nazionale per le persone uccise dall’incidente.

È uno degli incidenti ferroviari con più morti degli ultimi due secoli di storia del paese. Il più grave incidente ferroviario in India della storia recente risale al 1981, quando un treno cadde da un ponte causando la morte di oltre 800 persone.