Sono morti due alpinisti sul Gran Sasso

Due alpinisti sono morti durante un’escursione sulla parete nord del Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, in Abruzzo. I due corpi sono stati recuperati da una squadra di soccorritori: uno dei due era una guida alpina di 44 anni e viveva a Pescara, mentre l’altra persona non è ancora stata identificata. Le dinamiche dell’accaduto non sono chiare, ma i giornali parlano di una caduta durante una cordata di sci alpinismo. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare i soccorsi sarebbero stati altri alpinisti che si trovavano lì vicino e hanno assistito alla caduta.