Almeno 26 persone sono morte a causa di alcuni tornado in diversi stati degli Stati Uniti

Nella notte tra venerdì e sabato una decina di tornado tornado ha colpito diverse città in otto stati degli Stati Uniti: sono morte almeno 26 persone e ci sono stati ingenti danni a strade, abitazioni, parchi e interi quartieri di alcune delle città colpite. Almeno 9 persone sono morte nel Tennessee, almeno quattro in Arkansas, altrettante in Illinois e almeno tre in Indiana. Altri morti sono stati segnalati in Alabama e Mississippi. Ci sono inoltre decine di feriti e centinaia di migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente. In alcuni stati è stato dichiarato lo stato d’emergenza: i soccorsi sono andati avanti per tutta la giornata di sabato.

A Wynne, in Tennessee, un altro tornado ha scoperchiato una scuola; in Illinois è successa una cosa simile in un grande palazzetto per concerti. Sono caduti molti alberi, alcuni dei quali su abitazioni: a Memphis, in Tennessee, un episodio simile ha causato la morte di due bambini e di un adulto.