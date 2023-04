Il Chelsea ha esonerato l’allenatore Graham Potter

La squadra di calcio inglese del Chelsea ha annunciato l’esonero del proprio allenatore, Graham Potter, che era stato ingaggiato solo sette mesi fa. Potter, che ha 47 anni, prima di arrivare al Chelsea aveva allenato per tre stagioni il Brighton, ottenendo discreti risultati. Era stato chiamato ad allenare il Chelsea a settembre, a stagione iniziata, per sostituire il tedesco Thomas Tuchel, esonerato per via del difficile inizio di campionato. Nonostante i grossi investimenti della società nel mercato, anche sotto la gestione di Potter il Chelsea ha faticato molto a ottenere buoni risultati, soprattutto in campionato, dove è 11esimo in classifica. Un esonero era considerato però improbabile per via del buon andamento della squadra nel più importante torneo europeo, la Champions League, in cui si è qualificata ai quarti di finale, che giocherà contro il Real Madrid.