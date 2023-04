Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, numero uno nella classifica mondiale, e giocherà la finale del torneo Masters 1000 di Miami

Sabato mattina il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno nella classifica mondiale, nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami. Sinner giocherà quindi la finale del torneo, domenica alle 19 ora italiana, contro il russo Daniil Medvedev, che finora in cinque partite ufficiali non ha mai battuto. Per Sinner sarà anche l’occasione di vincere per la prima volta in carriera un Masters 1000, cioè uno dei 9 tornei più prestigiosi per il tennis professionistico dopo i quattro del cosiddetto Grande Slam. «Sono felicissimo, è stata una partita incredibile», ha detto Sinner poco dopo la vittoria.

Sinner e Alcaraz hanno rispettivamente 21 e 19 anni, e diversi commentatori da qualche tempo ritengono che la loro potrebbe diventare la prossima grande rivalità nel mondo del tennis maschile.