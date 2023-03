C’è stata una sparatoria in una scuola di Nashville, negli Stati Uniti: sei persone sono morte, tra cui tre bambini

Lunedì c’è stata una sparatoria in una scuola elementare di Nashville, la capitale del Tennessee (Stati Uniti). Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia e da un ospedale sono morte sei persone, tra cui tre bambini. La polizia di Nashville ha fatto sapere che la persona che ha sparato è morta, uccisa dagli agenti di polizia arrivati dopo la richiesta di soccorso: era una donna di 28 anni che aveva con sé due fucili da assalto e una pistola. Non si sa ancora se avesse un legame di qualche tipo con la scuola.

La prima richiesta di soccorso alla polizia era arrivata alle 10:13 della mattina di lunedì, ora locale. La scuola in cui è avvenuta la sparatoria è privata e cristiana, venne fondata dalla Convenant Presbyterian Church nel 2001.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023