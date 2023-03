Lunedì il museo del Louvre, a Parigi, è rimasto chiuso per uno sciopero del personale contro la riforma delle pensioni

Lunedì il museo del Louvre, il più importante museo di Parigi nonché il più visitato al mondo, è rimasto chiuso per uno sciopero del personale contro la contestata riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron e approvata senza voto parlamentare (ma manca ancora un ultimo passaggio per la sua approvazione definitiva). Contro la riforma nelle ultime settimane ci sono state molte manifestazioni in tutto il paese e da qualche giorno si sono intensificati gli scioperi, tra cui quello dei netturbini.

Il provvedimento principale e più contestato della riforma prevede l’innalzamento dell’età pensionabile nel paese da 62 a 64 anni. Nonostante le proteste, mercoledì scorso Macron aveva detto di voler concludere il processo di approvazione della legge entro la fine dell’anno.