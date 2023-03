C’è stata una grossa perdita di petrolio a Poole Harbour, nel Regno Unito

Domenica c’è stata una grossa perdita di petrolio nel porto naturale di Poole Harbour, nel Dorset, nel sud del Regno Unito: a causa di un incidente avvenuto nel giacimento petrolifero di Wytch Farm, si è riversato in mare l’equivalente di circa 200 barili di liquido, tra cui molto petrolio. Poole Harbour, sito di grande interesse turistico nel Regno Unito, è uno dei principali porti naturali in Europa ed è noto per la ricchezza della sua fauna selvatica.

L’incidente si è verificato in un giacimento gestito dalla compagnia petrolifera britannica Perenco, che ha detto di aver chiuso l’oleodotto in questione e di aver avviato un’indagine per capire esattamente cosa sia successo. Nel frattempo, il Poole Harbour Commissioners, l’ente che gestisce il porto, ha diffuso un’allerta in cui ha sconsigliato a chiunque di nuotare in mare fino a nuovo ordine.

Breaking news: A major incident has been declared after a 200 barrel fluid leak in #Poole Harbour. We will be bringing you latest updates as we get them in our live blog https://t.co/YSihAdyMKD pic.twitter.com/Eq8gnjanPR — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) March 26, 2023