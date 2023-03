È morto a 77 anni l’attore Ivano Marescotti

Domenica pomeriggio è morto Ivano Marescotti, attore italiano dalla lunga e ricca carriera nel cinema, nel teatro e nella televisione: aveva 77 anni, era malato da tempo ed era ricoverato all’ospedale di Ravenna. Marescotti era nato il 4 febbraio del 1946 a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, in Romagna. Aveva iniziato la sua carriera di attore a teatro, negli anni Ottanta, lavorando con registi come Mario Martone e Marco Martinelli. Alla recitazione teatrale, che continuò per tutta la vita, affiancò quella nel cinema, recitando in decine di film diretti da registi come Silvio Soldini, Marco Risi, Marco Tullio Giordana, Roberto Benigni e Anthony Minghella. Lavorò anche con registri stranieri, recitando per esempio in Hannibal (2001), di Ridley Scott. Negli ultimi anni si era dedicato anche all’insegnamento, al Teatro Accademia Marescotti (TAM) di Ravenna.