Nello Utah i minori dovranno avere il consenso dei genitori per iscriversi ai social network

Lo stato dello Utah, negli Stati Uniti, ha approvato una legge che impone ai minori di 18 anni che vogliano iscriversi a un social network di ottenere prima il consenso dei genitori. La legge, sostenuta sia da Repubblicani che da Democratici, è stata firmata giovedì dal governatore dello stato, il Repubblicano Spencer Cox, ed entrerà in vigore nel marzo del 2024: lo Utah è il primo stato americano a introdurre una legge del genere.

Oltre al consenso per l’iscrizione, la legge prevede che i genitori dei minorenni debbano avere pieno accesso agli account dei figli. I social network dovranno inoltre introdurre un limite all’orario di utilizzo, bloccandone l’accesso tra le 22:30 e le 6:30 (ma i genitori potranno modificare questi orari, se vorranno).

We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:

➡️ SB152 requires social media companies to verify that users in https://t.co/GVAcSi9zHx… pic.twitter.com/M1Kbya1xQi

— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) March 23, 2023