Circa 1.500 persone sono state evacuate a causa di un grande incendio boschivo vicino a Valencia, in Spagna

Giovedì pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio in una zona boschiva vicino alla città spagnola di Villanueva de Viver, nella provincia di Castellón, vicino a Valencia. Le autorità locali hanno evacuato per precauzione circa 1.500 persone che abitano nella città e in altri comuni limitrofi. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per cercare di spegnere il fuoco, che ha bruciato circa dieci chilometri quadrati di terreno. Il forte vento ha però ostacolato lo spegnimento delle fiamme ed è possibile che nelle prossime ore le alimenterà ulteriormente. Al momento non sono state fatte ipotesi sulle cause dell’incendio.