L’Agcom ha multato il sito Viagogo per 12 milioni di euro per violazione delle norme sulla rivendita dei biglietti degli eventi

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha multato la piattaforma di rivendita di biglietti di eventi Viagogo per 12,24 milioni di euro per violazione delle norme relative al “secondary ticketing”, conosciuto in Italia anche come “bagarinaggio legale”. Un comunicato diffuso venerdì sul sito di Agcom specifica che in base a quanto accertato la società Viagogo AG, con sede in Svizzera, ha venduto o collocato quantità «consistenti» di biglietti senza le dovute autorizzazioni, e in alcuni casi a prezzi 10 volte superiori ai prezzi nominali. I fatti riguardano 68 eventi organizzati fra l’aprile e l’ottobre del 2022 in Italia e comprendono fra gli altri vari concerti di Blanco, Måneskin, Subsonica e Renato Zero.

Da anni sono aumentate le pressioni affinché le autorità competenti e le società del settore dell’intrattenimento facciano qualcosa per bloccare il business del secondary ticketing, che è appunto la pratica di quelle società che comprano grandi quantità di biglietti per eventi di vario tipo rivendendoli poi a prezzi maggiorati. Viagogo era già stata multata dall’Agcom lo scorso giugno sempre per aver violato le norme in materia: in quel caso, la sanzione riguardava 131 eventi, fra cui concerti di Måneskin, Vasco Rossi, Green Day, Dua Lipa e Cesare Cremonini, e biglietti che erano stati venduti a prezzi sei/sette volte superiori rispetto a quelli nominali.

