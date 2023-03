È morto a 54 anni Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz

È morto a 54 anni Luca Bergia, fondatore e per molti anni batterista dei Marlene Kuntz, un dei più noti gruppi italiani di rock alternativo degli anni Novanta. È stato trovato giovedì mattina in casa sua, non sono state rese note le cause della morte. Bergia era nato a Cuneo, dove nel 1988 iniziò a suonare con il chitarrista Riccardo Tesio e con il bassista Franco Ballatore, ai quali un anno dopo si aggiunse il cantante Cristiano Godano. Insieme formarono il nucleo originario del gruppo, che raggiunse la notorietà con il disco d’esordio Catartica del 1994. Bergia rimase nei Marlene Kuntz fino al 2021, quando annunciò di volersi ritirare dalla musica per dedicarsi alla carriera di insegnante in una scuola media della provincia cuneese.