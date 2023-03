L’Italia ha perso 2-1 contro l’Inghilterra nella sua prima partita di qualificazione agli Europei di calcio

La Nazionale maschile di calcio è stata battuta 2-1 dall’Inghilterra nella prima partita di qualificazione agli Europei del 2024. A Napoli, dove non giocava da dieci anni, l’Italia ha subito due gol nel primo tempo, segnati da Declan Rice e Harry Kane su calcio di rigore. Ha poi accorciato lo svantaggio al 56mo del secondo tempo con Mateo Retegui, attaccante con origini italiane nato e cresciuto in Argentina, dove gioca tuttora, all’esordio in Nazionale. Nei minuti finali, dopo l’espulsione dell’inglese Luke Shaw, ha provato con insistenza a pareggiare, ma non ci è riuscita.

Nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024 l’Italia rimane quindi a zero punti, come Ucraina (che deve ancora giocare la sua prima partita) e Malta, contro cui giocherà in trasferta nella prossima partita, domenica sera. Inghilterra e Macedonia del Nord sono invece in testa a pari merito con tre punti. Le qualificazioni si concluderanno tra un anno esatto: avanzeranno alla fase finale degli Europei in Germania le prime due classificate di ciascun girone.